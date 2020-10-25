القائد العام للكشافة الإسلامية: الجزائر الجديدة ليس لها جذور فرنسية

كشف القائد العام للكشافة الإسلامية عبد الرحمن حمزاوي، أن هذا الدستور ليس دستور لعرابة أو دستور الرئيس بل هو دستور المواطنين.

وأضاف حمزاوي خلال زيارته إلى ولاية عين الدفلى، أن الدستور جاء ملبيا لمطالب الحراك، وجاء ليكمل مسار حراك 22 فيفري.

وقال حمزاوي، أن أشباه الرجال من وراء البحار هم من يحرضون المواطنين ضد المؤسسة العسكرية

داعيا إلى التصويت عن قناعة واطلاع، خاصة وأن عهد الكوطات قد انتهى.

وأضاف ذات المتحدث، “نتفاءل خير بتزامن موعد الإستفتاء مع ذكرى المولد النبوي وأول نوفمبر.

وكشف حمزاوي، أن دولا تدعي حماية الحريات والمعتقدات وتنتهك حرمات المسلمين.

وتابع يقول:” نحن نستنكر الإساءة الى النبي صلى الله عليه وسلم التي صدرت من فرنسا وممارسات التطرف التي طالت الجالية الاسلامية.

وأضاف حمزاوي، أن الجزائر الجديدة ليس لها جذور فرنسية “حبّ من حبّ و كره من كره”.