القائمة الإسمية لرؤساء الدوائر الذين أُنهيت مهامهم

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القائمة الإسمية لرؤساء الدوائر الذين أُنهيت مهامهم
بقلم مصطفى.ق

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الإثنين حركة في سلك رؤساء الدوائر شملت انهاء مهام 127 رئيس دائرة .

وفيما يلي قائمة رؤساء الدوائر الـ 127 الذين أنهيت مهامهم :

– لعلام رضا (دائرة شروين-أدرار)

– يحيى سليمان (دائرة فنوغيل-أدرار)

– نجاري أمحمد (دائرة تاوقريت-الشلف)

– حبري محمد (دائرة بني حواء-الشلف)

– لصفر سليمان (دائرة الزبوجة-الشلف)

– شرفاوي يوسف (دائرة أبو الحسن-الشلف)

– شريفي غوثي (دائرة عين مران-الشلف)

– رزايمية زهير (دائرة أم البواقي-أم البواقي)

– محيي الدين بشرى (دائرة فكيرينة-أم البواقي)

– العيداني إلياس (دائرة الجزار-باتنة)

– إبريش محمد أرزقي (دائرة أميزور-بجاية)

– برضياف بورحلة سالم (دائرة أدكار-بجاية)

– عليان مخلوف (دائرة برباشة-بجاية)

– تسيغا بوعمزة محمد (دائرة خراطة-بجاية)

– بكباك عبد الرحمان (دائرة تبلبالة-بشار)

– سبيع صادق (دائرة واد العلايق-البليدة)

– شاطر إبراهيم (دارة الأربعاء-البليدة)

– بريكي أرزقي (دائرة القاديرية-البويرة)

– عبدي أحمد (دائرة برج أوخريص-البويرة)

– آيت علي مزيان (دائرة بشلول-البويرة)

– عقليوات محمد أكلي (دائرة تمنراست-تمنراست)

– بصالح حمزة (دائرة إن غار-تمنراست)

– بن بركة محمد عبد القادر (دائرة عين قزام-تمنراست)

– بوشويط أحمد (دائرة تين زاوتين-تمنراست)

– زروال فرحي (دائرة بئر العاتر-تبسة)

– رحال عبد الرزاق (دائرة الشريعة-تبسة)

– عتيق نور الدين (دائرة نقرين-تبسة)

– بن علي الشريف بلقاسم (دائرة أم علي-تبسة)

– بن عدان قويدر (دائرة تلمسان-تلمسان)

– إسماعيل معمر (دائرة الرمشي-تلمسان)

– بلعروسي أمينة (دائرة فلاوسن-تلمسان)

– عبدلي مسعود (دائرة بن سكران-تلمسان)

– بوعشة بن عمار (دائرة سبدو-تلمسان)

– حطاب نور الدين (دائرة بني بوسعيد-تلمسان)

– دربال محمد الأمين (دائرة مرسى بن مهيدي-تلمسان)

– صافي صالح (دائرة شتوان-تلمسان)

– بن يوسف بوتخيل (دائرة المنصورة-تلمسان)

– قاسمي محمد (دائرة تيارت-تيارت)

– حجو جمال الدين (دائرة رحوية-تيارت)

– بودية بلقاسم (دائرة مغيلة-تيارت)

– بوركايب الشريف (دائرة فرندة-تيارت)

– عجال عمار (دائرة حمادية-تيارت)

– ثابت عبد المجيد (دائرة ذراع الميزان-تيزي وزو)

– موسوني عمر (دائرة مقلع-تيزي وزو)

– بودوخة خير (دائرة البيرين-الجلفة)

– محجوبي صالح (دائرة الشارف -الجلفة)

– بومزبر فضيل (دائرة الطاهير-جيجل)

– بلواعر نصر الدين (دائرة الميلية-جيجل)

– صحراوي ناصر الدين (دائرة السطارة-جيجل)

– خليفي حمو (دائرة تاكسنة- جيجل)

– طراف أحمد (دائرة العلمة-سطيف)

– مناصر بوسعد (دائرة بني عزيز-سطيف)

– طاكبو يوسف (دائرة بني ورتيلان- سطيف)

– براشان محمد الطاهر (دائرة بوقاعة-سطيف)

– بوعنيني عبد الله (دائرة أولاد براهيم-سعيدة)

– سماحي محمد (دائرة سكيكدة-سكيكدة)

– سعيدي عبد القادر (دائرة سيدي بلعباس-سيدي بلعباس)

– غربي سالم (دائرة مصطفى بن براهم-سيدي بلعباس)

– شاحت رشيد (دائرة عنابة-عنابة)

– زريبط محمد الصغير (دائرة برحال-عنابة)

– عساس رشيد (دائرة قالمة-قالمة)

– عنتري عز الدين (دائرة قسنطينة-قسنطينة)

– بوطاوي علاوة (دائرة عين عبيد-قسنطينة)

– حنفي مختار (دائرة العمارية-المدية).

سي الطيب علي الدين (عزيز-المدية)
– بجكينة سليمان (دائرة السواقي-المدية)

– أوفروخ محند الحسين (دائرة قصر البخاري-المدية)

– رحموني محمد (دائرة عوامري-المدية)

– خلفة عبد القادر (دائرة سغوان-المدية)

– حواس محي الدين (دائرة تابلاط-المدية)

– جاري حسان (دائرة مستغانم-مستغانم)

– حامد جلول (دائرة خير الدين-مستغانم)

– موسى أحمد (دائرة سيدي لخضر-مستغانم)

– عازب بلقاسم (دائرة عشاشة-مستغانم)

– زميرلين علي (دائرة مسيلة-مسيلة)

– قرزو يحيى (حمام الضلعة-مسيلة)

– تلي عمر (دائرة شلال-مسيلة)

– لقرع جمال (دائرة مجدل-مسيلة)

– بوزينة قويدر (دائرة جبل مسعد-المسيلة)

– قنديل ناصر (دائرة معسكر-معسكر)

– بوثلجة معمر (دائرة واد الأبطال-معسكر)

– بوبصلة خيرة (دائرة عين فكان-معسكر)

– حجالي زكية (دائرة زهانة-معسكر)

– جازولي نعيمة (دائرة المحمدية-معسكر)

– حلو أحمد الخير (دائرة أنقوسة-ورقلة)

– فليتي نور الدين (دائرة بير الجير-وهران)

– لحول بودالي (دائرو واد تليلات-وهران)

– كسالي مكي (دائرة الأبيض سيدي الشيخ-البيض)

– زموري حنيفي (دائرة الحمادية-برج بوعريريج)

– بوقرة بلقاسم (دائرة بوحجة-الطارف)

– أحمد السعيد كريم (دائرة الدرعان-الطارف)

– زاهور نصر الدين (دائرة البسباس-الطارف)

– عنان أحمد (دائرة لرجام-تسيمسيلت)

– معيوف مسعود (دائرة الوادي-الوادي)

– كموش قدور (دائرة روباح-الوادي)

– عز الدين عبد الحليم (دائرة الرقيبة-الوادي)

– بوالقنافد عاشور (دائرة خنشلة-خنشلة)

– ميموني يونس (دائرة بابار-خنشلة)

– بوراس لخضر (دائرة المشروحة-سوق أهراس)

– زغدود احسن (دائرة أولاد دريس-سوق أهراس)

– بوفراح صباح (دائرة بئر بوحوش-سوق أهراس)

– معتوق كمال (دائرة مداوروش-سوق أهراس)

– قديري فؤاد (دائرة أم العظايم-سوق أهراس)

– ميغة هبة الله (دائرة حجوط-تيبازة)

– شويطر فاطمة الزهراء (دائرة قوراية-تيبازة)

– قمامة مسعود (دائرة الداموس-تيبازة)

– بوشريح بوعلام (دائرة بوسماعيل-تيبازة)

– طبيب كمال (دائرة ميلة-ميلة)

– راس الجبل لخضر (دائرة شلغوم العيد-ميلة)

– بن زيماموش براهيم (دائرة الرواشد-ميلة)

– خديم فريد (دائرة خميس-عين الدفلى)

– درقاوة كريمة (دائرة حمام ريغة-عين الدفلى)

– عمور ليلى (دائرة برج الأمير خالد-عين الدفلى)

– بن عمر رشيد (دائرة بطحية-عين الدفلى)

– لفقير علي سالم (دائرة سفيسيفة-النعامة)

– الزين محمد (دائرة بني صاف-عين تموشنت)

– مطالسي محمد (دائرة ولهاصة الغرابة-عين تموشنت)

– كشتولي جمال (دائرة غردايةغرداية)

– عثماني بوجمعة (دائرة المنيعة-غرداية)

– محمدي أحمد وليد (دائرة زلفانة-غرداية)

– حمادو محمد لخضر (دائرة بونورة-غرداية)

– بن طاطة محمد (دائرة غليزان-غليزان)

– نمس سعد (دائرة جديوية-غليزان)

– بن صفية محمد (دائرة عين طارق-غليزان)

– صادوق سليمان (دائرة مازونة-غليزان)

– شويخي مصطفى (دائرة يلال-غليزان).


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