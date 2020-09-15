القائمة الإسمية لرؤساء الدوائر الذين أُنهيت مهامهم

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الإثنين حركة في سلك رؤساء الدوائر شملت انهاء مهام 127 رئيس دائرة .
وفيما يلي قائمة رؤساء الدوائر الـ 127 الذين أنهيت مهامهم :
– لعلام رضا (دائرة شروين-أدرار)
– يحيى سليمان (دائرة فنوغيل-أدرار)
– نجاري أمحمد (دائرة تاوقريت-الشلف)
– حبري محمد (دائرة بني حواء-الشلف)
– لصفر سليمان (دائرة الزبوجة-الشلف)
– شرفاوي يوسف (دائرة أبو الحسن-الشلف)
– شريفي غوثي (دائرة عين مران-الشلف)
– رزايمية زهير (دائرة أم البواقي-أم البواقي)
– محيي الدين بشرى (دائرة فكيرينة-أم البواقي)
– العيداني إلياس (دائرة الجزار-باتنة)
– إبريش محمد أرزقي (دائرة أميزور-بجاية)
– برضياف بورحلة سالم (دائرة أدكار-بجاية)
– عليان مخلوف (دائرة برباشة-بجاية)
– تسيغا بوعمزة محمد (دائرة خراطة-بجاية)
– بكباك عبد الرحمان (دائرة تبلبالة-بشار)
– سبيع صادق (دائرة واد العلايق-البليدة)
– شاطر إبراهيم (دارة الأربعاء-البليدة)
– بريكي أرزقي (دائرة القاديرية-البويرة)
– عبدي أحمد (دائرة برج أوخريص-البويرة)
– آيت علي مزيان (دائرة بشلول-البويرة)
– عقليوات محمد أكلي (دائرة تمنراست-تمنراست)
– بصالح حمزة (دائرة إن غار-تمنراست)
– بن بركة محمد عبد القادر (دائرة عين قزام-تمنراست)
– بوشويط أحمد (دائرة تين زاوتين-تمنراست)
– زروال فرحي (دائرة بئر العاتر-تبسة)
– رحال عبد الرزاق (دائرة الشريعة-تبسة)
– عتيق نور الدين (دائرة نقرين-تبسة)
– بن علي الشريف بلقاسم (دائرة أم علي-تبسة)
– بن عدان قويدر (دائرة تلمسان-تلمسان)
– إسماعيل معمر (دائرة الرمشي-تلمسان)
– بلعروسي أمينة (دائرة فلاوسن-تلمسان)
– عبدلي مسعود (دائرة بن سكران-تلمسان)
– بوعشة بن عمار (دائرة سبدو-تلمسان)
– حطاب نور الدين (دائرة بني بوسعيد-تلمسان)
– دربال محمد الأمين (دائرة مرسى بن مهيدي-تلمسان)
– صافي صالح (دائرة شتوان-تلمسان)
– بن يوسف بوتخيل (دائرة المنصورة-تلمسان)
– قاسمي محمد (دائرة تيارت-تيارت)
– حجو جمال الدين (دائرة رحوية-تيارت)
– بودية بلقاسم (دائرة مغيلة-تيارت)
– بوركايب الشريف (دائرة فرندة-تيارت)
– عجال عمار (دائرة حمادية-تيارت)
– ثابت عبد المجيد (دائرة ذراع الميزان-تيزي وزو)
– موسوني عمر (دائرة مقلع-تيزي وزو)
– بودوخة خير (دائرة البيرين-الجلفة)
– محجوبي صالح (دائرة الشارف -الجلفة)
– بومزبر فضيل (دائرة الطاهير-جيجل)
– بلواعر نصر الدين (دائرة الميلية-جيجل)
– صحراوي ناصر الدين (دائرة السطارة-جيجل)
– خليفي حمو (دائرة تاكسنة- جيجل)
– طراف أحمد (دائرة العلمة-سطيف)
– مناصر بوسعد (دائرة بني عزيز-سطيف)
– طاكبو يوسف (دائرة بني ورتيلان- سطيف)
– براشان محمد الطاهر (دائرة بوقاعة-سطيف)
– بوعنيني عبد الله (دائرة أولاد براهيم-سعيدة)
– سماحي محمد (دائرة سكيكدة-سكيكدة)
– سعيدي عبد القادر (دائرة سيدي بلعباس-سيدي بلعباس)
– غربي سالم (دائرة مصطفى بن براهم-سيدي بلعباس)
– شاحت رشيد (دائرة عنابة-عنابة)
– زريبط محمد الصغير (دائرة برحال-عنابة)
– عساس رشيد (دائرة قالمة-قالمة)
– عنتري عز الدين (دائرة قسنطينة-قسنطينة)
– بوطاوي علاوة (دائرة عين عبيد-قسنطينة)
– حنفي مختار (دائرة العمارية-المدية).
سي الطيب علي الدين (عزيز-المدية)
– بجكينة سليمان (دائرة السواقي-المدية)
– أوفروخ محند الحسين (دائرة قصر البخاري-المدية)
– رحموني محمد (دائرة عوامري-المدية)
– خلفة عبد القادر (دائرة سغوان-المدية)
– حواس محي الدين (دائرة تابلاط-المدية)
– جاري حسان (دائرة مستغانم-مستغانم)
– حامد جلول (دائرة خير الدين-مستغانم)
– موسى أحمد (دائرة سيدي لخضر-مستغانم)
– عازب بلقاسم (دائرة عشاشة-مستغانم)
– زميرلين علي (دائرة مسيلة-مسيلة)
– قرزو يحيى (حمام الضلعة-مسيلة)
– تلي عمر (دائرة شلال-مسيلة)
– لقرع جمال (دائرة مجدل-مسيلة)
– بوزينة قويدر (دائرة جبل مسعد-المسيلة)
– قنديل ناصر (دائرة معسكر-معسكر)
– بوثلجة معمر (دائرة واد الأبطال-معسكر)
– بوبصلة خيرة (دائرة عين فكان-معسكر)
– حجالي زكية (دائرة زهانة-معسكر)
– جازولي نعيمة (دائرة المحمدية-معسكر)
– حلو أحمد الخير (دائرة أنقوسة-ورقلة)
– فليتي نور الدين (دائرة بير الجير-وهران)
– لحول بودالي (دائرو واد تليلات-وهران)
– كسالي مكي (دائرة الأبيض سيدي الشيخ-البيض)
– زموري حنيفي (دائرة الحمادية-برج بوعريريج)
– بوقرة بلقاسم (دائرة بوحجة-الطارف)
– أحمد السعيد كريم (دائرة الدرعان-الطارف)
– زاهور نصر الدين (دائرة البسباس-الطارف)
– عنان أحمد (دائرة لرجام-تسيمسيلت)
– معيوف مسعود (دائرة الوادي-الوادي)
– كموش قدور (دائرة روباح-الوادي)
– عز الدين عبد الحليم (دائرة الرقيبة-الوادي)
– بوالقنافد عاشور (دائرة خنشلة-خنشلة)
– ميموني يونس (دائرة بابار-خنشلة)
– بوراس لخضر (دائرة المشروحة-سوق أهراس)
– زغدود احسن (دائرة أولاد دريس-سوق أهراس)
– بوفراح صباح (دائرة بئر بوحوش-سوق أهراس)
– معتوق كمال (دائرة مداوروش-سوق أهراس)
– قديري فؤاد (دائرة أم العظايم-سوق أهراس)
– ميغة هبة الله (دائرة حجوط-تيبازة)
– شويطر فاطمة الزهراء (دائرة قوراية-تيبازة)
– قمامة مسعود (دائرة الداموس-تيبازة)
– بوشريح بوعلام (دائرة بوسماعيل-تيبازة)
– طبيب كمال (دائرة ميلة-ميلة)
– راس الجبل لخضر (دائرة شلغوم العيد-ميلة)
– بن زيماموش براهيم (دائرة الرواشد-ميلة)
– خديم فريد (دائرة خميس-عين الدفلى)
– درقاوة كريمة (دائرة حمام ريغة-عين الدفلى)
– عمور ليلى (دائرة برج الأمير خالد-عين الدفلى)
– بن عمر رشيد (دائرة بطحية-عين الدفلى)
– لفقير علي سالم (دائرة سفيسيفة-النعامة)
– الزين محمد (دائرة بني صاف-عين تموشنت)
– مطالسي محمد (دائرة ولهاصة الغرابة-عين تموشنت)
– كشتولي جمال (دائرة غردايةغرداية)
– عثماني بوجمعة (دائرة المنيعة-غرداية)
– محمدي أحمد وليد (دائرة زلفانة-غرداية)
– حمادو محمد لخضر (دائرة بونورة-غرداية)
– بن طاطة محمد (دائرة غليزان-غليزان)
– نمس سعد (دائرة جديوية-غليزان)
– بن صفية محمد (دائرة عين طارق-غليزان)
– صادوق سليمان (دائرة مازونة-غليزان)
– شويخي مصطفى (دائرة يلال-غليزان).
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