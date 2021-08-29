القائمة الإفريقية المُسرحون ومانولوفيتش يُثيرون الجدل في بلوزداد

لا تزال الأمور مراوحة لمكانها داخل بيت شباب بلوزداد، وهذا رغم نهاية الرابطة المحترفة الأولى، وتتويج الفريق بها، وإقتراب الموعد القاري، والذي سيعرف تنقل أبناء لعقيبة الى نيجيريا لمُلاقاة أكوا يونايتد في إطار الدور التصفوي الأول من رابطة الأبطال الإفريقية. ولم يُعلن صاحب الثمانية ألقاب في البطولة عن ترسيم العديد من النقاط المُهمة المُتعلقة بمُستقبل النادي.

ويرفض المدير الرياضي حسين ياحي، وأصحاب الحل والرابط داخل الفريق، والى غاية كتابة هذه الأسطر، الكشف عن القائمة الرسمية التي تم إرسالها الى الكاف، والتي تؤكد العديد من المعلومات، بأنها عرفت غياب العديد من الأسماء الشابة، والتي يُفترض أن تمثل مُستقبل الحمراء والبيضاء، رغم أن الإدارة لم تكن لتخسر أي شيء لو وضعتها فيها، بإعتبار أن الكونفيدرالية الإفريقية منحت الجميع حق تسجيل 40 لاعبا.

ويبقى مُسيروا السياربي أيضا، مُتكتمين عن قائمة العناصر المعنية بالتسريح، حيث تم الإكتفاء بفسخ عقد البنيني مارسولان كوكبو، والذي ورغم تواضع مُستواه، إلا أنه لم يكن أسوء لاعبي النادي خلال الموسم المُنقضى، وكان يُفترض أن يتم التخلي عن بعض الأسماء التي تتقاضى رواتب خيالية، دون أن تقدم أي إضافة فعلية للفريق، وفقا للأنصار.

ونلفت النظر في نهاية المطاف، للنقطة الأهم والتي تُثير القلق في بيت الشباب، ألا وهي قضية المدرب زوران مانولوفيتش والذي لم يجدد عقده لحد الساعة، في مغامرة غير محمودة العواقب قد تؤدي بالفريق لكارثة في المُنافسة الإفريقية.