أقر المجلس الأعلى للقضاء حركة تحويل مست 35 مجلسا قضائيا، وشملت الحركة ترقية قضاة ومستشارين ونقل آخرين.

وجاءت الحركة عقب اجتماع المجلس الاعلى للقضاء اليوم الذي درس طعونا قدمت في الحالة الاجتماعية الصحية والتقرب العائلي للقضاة.

كما وافق المجلس اليوم على تعيين 103 قاضي جديد.

القائمة الكاملة للقضاة الذين تم تحويلهم

قداش ليلى

عثماني قادة

شريط فاطمة الزهراء

دلالي فدوة زوجة والي

حميد رزيقة

أيت زقاغ كريمة زوجة شميل

محمد ميهوب

حوشين رضوان

قسامة ليلى زوجة جدي

حريقن شيخ نادية زوجة مشاكرة

زاوي سلمة زوجة بوزيدي

علالة دنيا زوجة كريم

سلماني طارق

منصور الياسمين زوجة سوسيس

بارودي إبتسام زوجة موهوبي

بوربيع سليمة زوجة يزيت

الهاشمي بوشنتوف

رملي زينب زوجة دراجي

زاوي محمد نجيب

دحماني عقيلة زوجة ايباريسان

حمداني نبيلة

قريشي صبيحة زوجة بلغيث

حمدي العربي

رفاعي رجاء زوجة بن ناصر

غرزولي سهيلة زوجة منيخ

مطار نورة زوجة ذيب

بريك سميرة زوجة براهمي

مداح زهراء زوجة قاسم

عشوري عبد العزيز

رحماني نسرين زوجة بوكروم

شكنين ليندة

بن زعمية مونير

سحنون فتيحة زوجة حمداش

خواونة خديجة زوجة موسني

حمادي أحمد

العربي رابح أمين

بن عطية سليم

بودان سميرة زوجة مسعودي

قاسمي محمد رابح

خراز حكيمة زوجة صايت

عبيدات كوثر

بشارة خولة زوجة بلهوش

شلي أمال زوجة بدور

بن لمبارك امحمد

لطرش عمار

صدور محمد

بن قري سفيان

بوهبتون بنت العربي

بومنجل غزالة زوجة بلغول

بادي أسامة

حاطم حفيظة زوجة منصر

مداني زوليخة زوجة مداني

بن حاج ندى زوجة بوكليوة

بودة أنصار زوجة مشيش

بن صالح علي

صيد نوال زوجة بوزيدي

فوف نادية الزيغد

ميزاب التهامي

مسعودة عبد القادر

بن جفان رياض

خنوش فطيمة الزهرة زوجة بودية

لعناني سميرة زوجة زريبي

طوبرقبة مختارية زوجة غربي

والي حياة زوجة تيزراوي

القصير سارة زوجة هنيني

روينة ابتسام زوجة نور

بحري ياسين

قاسي سامي

جدي نسيمة

حاجي عبد الناصر

خوجة جمال

بوظريفة زينب زوجة زرار

لمين سارة زوجة بورواق

سبايس مرسلي

مسعودي محمد فؤاد

بلعاني عبد الوهاب

بوعبد الله رضوان

ذيبون سليم

بن جربو شعيب

جاب محمد

عجيمي نسرين زوجة بلعيد

باقي نبيلة

محمودي كميلية زوجة الأقطاع

عبد الهادي نلي هند زوجة زمولي

بوعريشة محمد

بلحسن كمال

دربان كريم

بهلول رفيقة زوجة سعدو

مهيرة عبلة زوجة مهيرة

بوجديدة عبد الناصر

بوديسة عبد الحق

رحماني نصيرة زوجة أوعراب

نابي هشام

بن عبد الله نصر الدين

خليفي عايدة زوجة كوراد

منصوري أمان الله

حمام حسين

عتامنة فرحات مهدي

عليوة عبد الرحمن

عشاري أسماء

بريش أحمد

شرير نبيلة زوجة مساهل

نجاوي عبد القادر

فيلالي خالد

بوشيبة خيرة

سلطاني الزهرة