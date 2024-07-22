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الرياضة

القائمة مرشحة للارتفاع.. 5 أسماء يغادرون شبيبة الساورة

بقلم محمد لمين صحراوي
القائمة مرشحة للارتفاع.. 5 أسماء يغادرون شبيبة الساورة
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أعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الاثنين، رسميا عن مغادرة 5 لاعبين للفريق، مشيرة إلى أن أسماء أخرى ستغادر قريبا.

وأفاد نادي الجنوب، بأن القائمة الأولية للمسرحين، التي تم ضبطها من طرف لجنة الإستقدامات والتسريحات التي تسير الفريق مؤقتا. ضمّت كل من بن علي بن عمار ومويات ايمن وبن ميلود امين وعميور الشيخ وعبد الحفيظ عبد الحق.

وتمنت إدارة شبيبة الساورة، حظ أوفر للخماسي المسرح في مشواره الرياضي. كما أكدت بأن الساعات القادمة، ستعرف تسريح لاعبين آخرين من الفريق.

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