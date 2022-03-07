القابلات في وقفة احتجاجية بمعسكر

توقفت القابلات للصحة العمومية لمعسكر، اليوم الإثنين، عن العمل بكل مستشفيات الولاية، بما فيهم المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل بمدينة معسكر، مع ضمان الحد الأدنى للخدمات.

وكانت القابلات قد إستجابت، لنداء النقابة الوطنية المستقلة للقابلات الجزائريات للصحة العمومية. القاضي بالتوقف عن العمل علي مستوى المصالح المعنية بهذه الفئة.

كما طالت بما أسمته “هوية طبية” للعاملات اللواتي، يقدمن خدمات للقطاع، دون أن يتم الاستجابة لمطالبهن، منذ عدة سنين.

وأشارت المنسقة الولائية للنقابة فرع معسكر السيدة “حنيفي سهيلة”. أنه بناءا على قرار المجلس الوطني للنقابة، الذي تقرر شل القطاع اليوم اثر تنيظم وقفة احتجاجية، لمدة ساعتين. فقد استجاب المكتب الولائي والمنخرطين بذات الفرع لهذا النداء.

كما أضافت بأنه ومن خلال قراءتها لبيان المجلس الوطني والذي تلقت النهار نسخة منه. أن حقوق هذه الفئة مهضومة. مشيرة إلى أنه كل سبل الحوار، قد فشلت. في محاولة لحل المشاكل العالقة في ظل الانعدام التام لقانون أساسي يحميها في ظل عدم وجود أي حوافز ووسائل دعم مادية و معنوية.

كما أنهم يعانون من الأوضاع المهنية، لاسيما قلة الوسائل المادية والبشرية. وكذا تفاقم ظاهرة الحقرة والتعسف، و عدم تسوية انشغالاتهم بصفة عامة. أدت إلى حرمانهم من التدرج في المسار المهني، منها التأخر الفادح في القضاء على الرتب الأيلة للزوال. وشح المناصب المالية الخاصة بالترقية.

بالإضافة إلى إنعدام الجدية في التكفل بالمطالب الأساسية العالقة لسلك القابلات على المستوى المركزي. والتي أثرت على السلامة البدنية والمعنوية للقابلات. مما يؤدي إلى تدني الخدمات على مصالح التوليد. وينعكس هذا الضعف على عدم قدرتهم على التكفل الجدي بصحة المرضى. فيما طالبت بإعادة النظر في نظام التكوين.

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