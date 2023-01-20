القاتل الصامت.. إنقاذ عائلة من موت محقق في الجلفة

تمكنت عناصر الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من إنقاذ عائلة تتكون من 5 أفراد تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية الجلفة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بالجلفة صبيحة اليوم، في حدود الساعة 04 سا و 09 د لأجل هذا الحادث.

حيث تعرضت عائلة لاختناق وتسمم اثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

ووقع الحادث، بمسكن بحي الزريعة بمدينة الجلفة، حيث تتكون العائلة من 5 أفراد تتراوح أعمارهم مابين 6 سنوات و25 سنة.

وتم تقديم الاسعافات الأولية للضحايا، وتحويلهم الى مستشفى عين الشيح بالجلفة.