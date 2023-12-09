القاتل الصامت.. تسمم ثلاثة أشخاص بتلمسان

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث اختناق ثلاثة (03) أشخاص إثر تعرضهم إلى التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الطابونة الموجودة بولاية تلمسان.

وأوضحت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 23سا20د من أجل انقاذ 03 أشخاص لهم صعوبة في التنفس. إثر تعرضهم إلى التسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من الطابونة الموجودة داخل الحمام. بقرية تاقمة بلدية واد الشولي دائرة اولاد ميمون.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .

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