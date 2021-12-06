القاتل الصامت وحوادث المرور تُخلف 8 قتلى خلال يوم

سجلت وحدات الحماية المدنية 2847 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن، خلال يوم “الـ24 ساعة الأخيرة”. وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، تم القيام خلال نفس الفترة،بـ 101 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة 3 أشخاص وإصابة 141 أخرين، بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

وفاة 5 أشخاص إختناقا بالغاز خلال الـ24 ساعة الأخيرة

هذا وتم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف وإنقاذ 9 أشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون عبر عدة ولايات من التراب الوطني.

وتم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان،ونقلهم إلى المستشفيات المحلية من قبل الحماية المدنية.

هذا وتم تسجيل وفاة 5 أشخاص اثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون(CO) خلال نفس الفترة.

وتم تسجيل هذه الزيات، في كل من ولايات البويرة، أين توفي شخص يبلغ من العمر 70 سنة. وسيدي بلعباس، أين توفي شخص يبلغ من العمر 44 سنة.

كما توفي 3 أشخاص من عائلة واحدة في ولاية المسيلة، اختناقا بغاز احادي الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزلهم.

هذا وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ16 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.

بالإضافة إلى القيام بـ10 عملية تعقيم عبر المنشآت والهياكل العمومية والخاصة، وكذا المجمعات السكنية والشوارع.

ومن جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 3 حرائق حضرية ومختلفة. وتمت هذه التدخلات، بكل من ولايات تيزي وزو، ميلة وبومرداس.

وخلفت الحرائق إصابة إمرأة بحروق من الدرجة الثانية على إثر حريق شب بطابق أرضي لمسكن بتيزي وزو.

كما أصيب 03 أشخاص لهم بداية اختناق بالدخان على إثر حريق شب بشقة متكونة من 03 غرف بطابق أرضي بميلة. كما تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا بمكان الحوادث ونقلهم الى المستشفيات.

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