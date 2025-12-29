القاتل الصامت.. وفاة 4 أشخاص خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية، عدة تدخلات عبر مختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال هذه الفترة، 2954 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

حيث سجلت ذات المصالح، فيما يخص حوادث الغاز، 12 تدخلا، أسفرت عن إسعاف 18 شخصا، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة.

وبخصوص حوادث المرور، فسجلت ذات المصالح، 174 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 07 أشخاص وجرح 208 آخرين.

