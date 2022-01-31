القاتل الصامت يخطف 9 أرواح خلال 72 ساعة

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية ارتفاعا محسوسا في عدد الوفيات جراء اختناقهم بغاز احادي الكربون co. بمجموع 09 وفيات خلال 72 ساعة.

وسجلت حوادث الوفاة على مستوى ولايات قسنطينة ، معسكر، المدية وسوق أهراس، المرتبطة بالإقبال بكثرة على استعمال وسائل التدفئة المختلفة. وسخانات الماء والحمام خلال هذه الفترة الشتوية.

أما عن حصيلة مصالح المديرية العامة للحماية المدنية بخصوص هذا الغاز القاتل منذ الفاتح من جانفي 2022. فقد تم تسجيل 38 ضحية متوفية وإسعاف 483 شخص من موت محقق من طرف عناصر الحماية المدنية.

هذه الحوادث هي نتيجة لأخطاء في تطبيق تدابير الوقاية منها نقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية. التركيب السيئ، قدم الأجهزة، وكذا إستعمال أجهزة مخصصة للطبخ والطابونة كوسيلة للتدفئة داخل المنازل والمحلات. تلعب دورا كبيرا إذا توفرت الشروط بعث غاز أحادي أكسيد الكربون. مما يزيد من خطورة الاختناقات، هذا ما يتطلب بالضرورة إلى التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي هذه الحوادث.

وفي ذكرت ودعت المديرية العامة للحماية المدنية مرة أخرى كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر. وكذا إتباع النصائح الوقائية الإجبارية.

وشددت الحماية المدنية على ضرورة عدم سد فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل.

وكذا القيام دائما بتهوية المنزل عند استعمال أجهزة التدفئة. تهوية المنازل لا تقل عن 10 دقائق يوميا.

بالإضافة إلى عدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء. تهوية الغرف عند استعمال وسائل التدفئة. صيانة دورية ودائمة لمختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصائي في الترصيص. عدم إستعمال الوسائل التقليدية كالطابونة أو آلات الطبخ كوسائل تدفئة.

كما نهت عن استعمال وسائل التدفئة في الغرف و الأماكن التي تنعدم فيها التهوية. عدم ترك محرك سيارة يعمل في مراب مغلق. استعمال كاشف غاز أحادي الكربون co كوسيلة إنذار.

طالع أيضا:

وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز في قسنطينة