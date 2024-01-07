القاتل الصامت يودي بحياة إمرأة في قسنطينة

لقيت امرأة حتفها، وأصيبت أخرى باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بالمجمع السكني 02 علي منجلي ببلدية و دائرة الخروب بولاية قسنطينة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 07سا24د، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بالمجمع السكني 02 علي منجلي ببلدية و دائرة الخروب.

حيث خلف الحادث وفاة إمرأة تبلغ من العمر 61 سنة وضحية ثانية في حالة حرجة تبلغ من العمر 22 سنة.

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