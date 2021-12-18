القاتل الصامت يودي بحياة شخصين في العاصمة

لقي، شخصان حتفهما، اليوم السبت، إثر استنشاقهما أحادي أوكسيد الكربون “القاتل الصامت”. كما أفادت الحماية المدنية، أن الحادث وقع داخل منزل الضحيتين في حدود الساعة الحادية عشر صباحا.

وجاء في بيان المصلحة “تدخلت وحدات ⁧‫الحماية المدنية‬⁩ لولاية ⁧‫الجزائر‬⁩ على الساعة 11 و 00 د، من أجل تحويل جثتي شخصين متوفيين”. تابعا “متسممين ⁧‫بأحادي أكسيد الكربون‬⁩ المتسرب من جهاز تدفئة داخل منزل سكني بحي إسماعيل يفصح ببلدية ⁧‫باب الزوار”.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

طالع أيضا:

ولقي 9 أشخاص مصرعهم إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون “القاتل الصامت”، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في كل من ولاية وهران، والبويرة وبجاية. حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأفاد ذات البيان، أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إسعاف 37 شخصا جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون”القاتل الصامت”. المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر عدة ولايات من الوطن.

كما تسببت حوادث المرور عبر عدة ولايات خلال ذات الفترة في وفاة 9 أشخاص، وإصابة 200 آخرين بجروح مختلفة.

ومن جهة أخرى تدخل أفراد الحماية المدنية لولاية سوق أهراس إثر انفجار مدفأة داخل منزل ببلدية ودائرة المشروحة. خلف إصابة 07 أشخاص بحروق طفيفة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد حريقين بكل من ولايتي الجزائر والشلف دون تسجيلأي خسائر بشرية.

في حين يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية بـ34 عملية تحسيسية حول ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي. وكذا التباعد الإجتماعي بالإضافة إلى 19 عملية تعقيم عبر المنشآت والهياكل العمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.