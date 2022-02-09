القاتل الصامت يودي بحياة 4 أشخاص في سطيف

لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة حتفهم، في ولاية سطيف، اليوم الأربعاء، بعدما تعرضوا للاختناق، فيما يتواجد شخص خامس في حالة خطيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت وحداتها على الساعة 14 و26 دقيقة من أجل تحويل طفلة في حالة حرجة. وجثت 4 أشخاص من عائلة واحدة، ويتعلق الأمر بالأب، والأم وطفلين متوفيين.

وأشار ذات البيان، إلى أن الضحايا لقوا حتفهم متسممين بأحادي اكسيد الكربون، المتسرب داخل منزلهم السكني، بقرية المهدية، ببلدية عين أرنات.

تدخلات الحماية المدنية خلال الأسبوع الأخير

لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب 1211 آخرون في حوادث مرور، وقعت في مناطق متفرقة من ولايات الوطن خلال أسبوع.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية فقد سجلت وحدات الحماية خلال الفترة الممتدة ما بين 30 جانفي إلى 5 فيفري، 23009 تدخل.

وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية بـ 1905 تـدخـل من أجل 1049 حادث مرور أدت إلى وفاة 38 شخص.

كما جرح 1211 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

بالمقابل سجلت أثقل حصـيلة في ولاية ورقلة بوفاة 6 أشخاص في مكان الحادث و جرح 24 آخرين تم إسعافهم.

كما تم تحويل الضحايا إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 10 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1045 تدخلا سمحت بإخـــماد 763 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية في مجال العمليات المختلفة بـ 5560 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4992 عملية إسعاف و إنقاذ 435 شخص من الخطر.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 211 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 58 ولاية.

بالإضافة إلى القيام بـ 165 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما قامت وحدتنا بـ 14499 تدخل بالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي. أيـن تم من خلالها إسعاف وإجلاء 13867 شخصا ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

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