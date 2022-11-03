القادة العرب يوافقون على آلية تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية

وافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بصفة منتظمة في دورة عادية مرة كل 4 أعوام. على مستوى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية أو من يمثلهم، وذلك بالتزامن مع انعقاد القمة العربية العادية.

في ختام أعمال القمة العربية العادية الحادية والثلاثين التي عُقدت بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر الجاري، أفيد أنّه يجوز أن تعقد دورة غير عادية عند الضرورة أو وجود مستجدات تتطلب ذلك. ويكون الانعقاد بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام لجماعة الدول العربية وبموافقة ثلثي الدول الأعضاء، وتقتصر رئاسة القمة على ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية.

وتنظر القمة العربية التنموية – وفقا لما أقرّه القادة العرب – في الموضوعات والمبادرات والمشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. من خلال اعتماد وتفعيل استراتيجيات عربية تنموية وبرامج وآليات عملية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك.

كما تعقد الدورات العادية للقمة العربية التنموية في مكان انعقاد القمة العربية العادية إما بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. أو في الدولة التي ترأس القمة العربية العادية. وتتولى الدولة التي ترأس القمة العربية العادية رئاسة القمة التنموية وفقاً لقاعدة الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء المعمول بها.

يجوز عقد دورات غير عادية للقمة العربية التنموية خارج مقر الجامعة

ويجوز عقد دورات غير عادية للقمة العربية التنموية خارج مقر جامعة الدول العربية بموافقة ثلثي الدول الأعضاء. على أن تكون الرئاسة للدولة التي ترأس القمة العربية التنموية.

وتنعقد القمتان العربيتان العادية والتنموية على مدار يومين، يخصّص اليوم الأول للقمة العربية التنموية. ويشتمل على جلسة افتتاحية منفصلة عن الجلسة الافتتاحية للقمة العربية العادية،. ويتم خلالها تسليم رئاسة القمة العربية التنموية التي ستمتد لأربعة أعوام إلى الدولة التي ستتولى رئاسة القمة العربية العادية.

ويسبق انعقاد القمة العربية التنموية اجتماعات تحضيرية، أبرزها اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. يليه اجتماع للجنة على مستوى الوزراء أعضاء المجلس، واجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية. واجتماع المندوبين الدائمين لمناقشة مشروعي جدول أعمال القمتين العربيتين العادية والتنموية. ولقاء الوزراء أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية. واجتماع وزراء الخارجية لمناقشه مشروعي جدول أعمال القمتين العربيتين العادية والتنموية.