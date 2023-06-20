القادري :” استخصلنا درسا جيّدا والجزائر بين أفضل المنتخبات الإفريقية”

أبدى مدرب منتخب تونس جلال القادري رضاه التام لمستوى مباراة الجزائر التي جرت اليوم بملعب 19 ماي بعنابة.

وقال جلال القادري خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “ربي يوفقنا ويوفق المنتخب الجزائري في قادم الاستحقاقات”.

كما أضاف جلال القادري ” منتخب الجزائر قيمة ثابتة ومن بين أفضل الفرق الإفريقية، لعبنا أمام منتخب جزائري محترم، حضرنا لمباراتنا و كانت درس جيد بالنسبة لنا”.

وأردف “حققنا الأهداف بعيد عن نتيجة المباراة، لا نقدم آي اعتذار”.

وعن الخشونة الزائدة، قال القادري “عندما تكون منافس لا تلعب بطريقة خشنة، اللاعبون أرادو الفوز فقط، الامور تحدث في كل الملاعب، لكن لن نتجاوز إلى حدود أخرى”.

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