فسخ نادي القادسية السعودي، عقده مع المدافع الجزائري رياض كنيش، بسبب الإصابة التي تعرض لها والتي أنهت موسمه الجاري مبكرا.

وأعلن رئيس نادي القادسية معدي الهاجري، فسخ عقد رياض كنيش، بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي.

كما كشف الهاجري، أن فسخ العقد تم برضى الطرفين، بعد التأكد من غياب كنيش، عن الميادين إلى غاية نهاية الموسم.

وحرص رئيس نادي القادسية على شكر المدافع السابق لوفاق سطيف، على ما قدمه للفريق، متمنيا له التوفيق في محطته المقبلة.

للذكر انضم رياض كنيش، لنادي القادسية في الميركاتو الصيفي الماضي، أين شارك في ثلاث مباريات فقط قبل تعرضه للإصابة.