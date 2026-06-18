القادسية الكويتي يعلن رحيل بوشار ومزياني عن الفريق

أعلن نادي القادسية الكويتي رحيل الثنائي الجزائري سفيان بوشار وطيب مزياني، عن صفوف الفريق عقب نهاية مشوارهما مع “الأصفر”.

ونشر القادسية، عبر صفحاته الرسمية، تصاميم خاصة للاعبين، مثمناً جهودهما والتزامهما بقميص الفريق. ومشيداً بما قدماه من عطاء، ومساهمتهما في النجاحات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية.

ويعَدُّ المدافع سفيان بوشار والجناح طيب مزياني، من أبرز المحترفين الجزائريين الذين حملوا ألوان القادسية، إذ تركا بصمة واضحة بأدائهما وخبرتهما، قبل أن يسدل الستار على تجربتهما مع النادي الكويتي.

وبهذا القرار، يطوي الثنائي الجزائري صفحة من مشوارهما الرياضي، في انتظار الكشف عن وجهتهما المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.