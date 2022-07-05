قناة النهار القاذف” بتصميم دبابة..سلاح بقدرة قتـ.ـالية عالية” بقلم قناة النهار نشر في 05 جويلية 2022 - 12:30 شارك غرِّد أرسل 107 0 القاذف” بتصميم دبابة..سلاح بقدرة قتـ.ـالية عالية” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/P8Ojh اقرأ أيضا الشيخ النوي: سكنات في سيدي عبد الله واجدين ما حبوش يمدوهم حتى تدخل الوالي ووزير الموارد المائية قناة النهار 23 جوان عدم احترام الرايات في الشواطئ..الطريق إلى الهلاك قناة النهار 28 جوان وزير الرياضة التونسي يكشف حقيقة إقصاء منتخب تونس من مونديال قطر قناة النهار 28 جوان رئيس الجمهورية يستقل المروحية الرئاسية من مطار وهران نحو الرأس الأبيض بعين الكرمة قناة النهار 23 جوان أمن: حجز أزيد من نصف مليون قرص مهـ لوس .. توقيف شبكة تنشط دوليا قناة النهار 02 جويلية "مترشحة من ذوي الإحتياجات الخاصة :" موضوع الفلسفة كان سهل وفي متناول الجميع قناة النهار 14 جوان اللغة الانجليزية في الإبتدائي.. مستقبل الأجيال القادمة في شتى المجالات قناة النهار 02 جويلية وهران 2022: درك وطني .. هكذا يتم تأمين كل أماكن المنافسة بالألعاب المتوسطية قناة النهار 26 جوان المدير الفني للجيدو: هذا هو الفرق بين تحضير الرياضيين الجزائريين والأوروبيين قناة النهار 29 جوان رئيس اللجنة الأولمبية لسان مارينو: لدينا 3 أبطال أولمبيين ونحن هنا للفوز بالمداليات قناة النهار 23 جوان