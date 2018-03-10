القارئ الجزائري حمزة تكارلي يشارك في المسابقة العالمية لتلاوة القرآن

يشارك الجزائري القارئ “حمزة تكارلي” في مسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم “القارئ العالمي”.

وتعد “القارئ العالمي” أكبر مسابقة عالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الانترنت.

وتهدف مسابقة القارئ العالمي لخدمة القرآن الكريم وإظهار العناية الفائقة به.

كما تشجع الناشئة والشباب على الإقبال على تلاوة القرآن الكريم وترتيله.

وخصصت دولة البحرية المنظمة للمسابقة جوائز قيمة للفائزين تصل إلى 30000 دولار بالنسبة للفائز بجائزة القارئ المجود.

وتم تخصيص مبلغ 25 ألف دولار للفائز بجائزة القارئ المرتل، و20 ألف دولارللفائز بجائزة القارئ الصغير.

كما سيتم منح بقية المتأهلين للمرحلة الخامسة من المسابقة جوائز نقدية مجزئة.

وتم استحداث جائزة لتشجيع الجمهور على الاستماع للتلاوات والتفاعل معها،

فبعد انتهاء المرحلة الثانية للمسابقة، يتم استخراج قائمة بالمتسابقين الذين حصلوا على درجة 95% فأكثر في معيار تطبيق أحكام التجويد،

ويترك للجمهور التصويت على هؤلاء المتسابقين طوال فترة المرحلة الثالثة.

ويستحق المتسابق الذي يحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور على جائزة قارئ الجمهور. ويتم استضافته وتكريمه في الحفل الختامي للمسابقة.

وستكون الجزائر ممثلة بالقارئ “حمزة تكارلي” من مواليد 1984 بباب الواد بالعاصمة، وهو في حاجة إلى أصوات الجمهور العربي والجزائري خاصة.

ويمكن التصويت على ممثل بلد المليون ونصف مليون شهيد “حمزة تكارلي” بالتسجيل على الرابط التالي:

https://quran.bh/ar/voting/2/804#.Wps6Fll2fXI.facebook