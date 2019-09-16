القارئ الجزائري خير الدين بلقاسم.. جرّاح الأسنان سحر الآذان بالحرم المكِّي

افتكَ القارئ الجزائري خير الدين بلقاسم، المركز الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتلاوته في طبعتها الحادية والأربعين والتّي اختتمت بالمسجد الحرام.

المسابقة تعدُ من أقدم المسابقات التي تُعنى بالقرآن الكريم وعلومِه، ويُعدُّ هذا التتويج ثاني وشاحٍ دوليٍ يتحصَّل عليه القارئ الجزائري الطالب في تخصص طب الأسنان.

القارئ الجزائري سبق افتكاكه المرتبة الأولى من مسابقة القرآن الدولية بجمهورية مصر العربية العام الماضي.

إجادتهُ لأحكامِ التلاوة أهلتهُ للغوص في أسرارعلوم القرآن ليتحصَّل على إجازة في روايَتي ورش وقالون على يد الشيخ سعيد قاضي. وعزّزها بإجازة أخرى بالسند المتَّصل في رواية ورش من طريق الأزرق على يد الشيخ الجامع عبد الرؤوف بوكثير عضو لجنة التحكيم بوزارة الشؤون الدينية.

ولأنّ القرآن كلام الله تعالى الذّي لا يُملُّ على كثرة الترداد هاهو اليوم يشقُّ طريقه نحو جمع القراءات متتلمذّاً على يد الشيخ عزّ الدين كشنيط رئيس هيئة الإقراء بولاية بومرداس .