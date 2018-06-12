القارئ الجزائري يوسف سعيدي يحل ثانيا في مسابقة تجويد القرأن بنواكشوط

المجتمع
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القارئ الجزائري يوسف سعيدي يحل ثانيا في مسابقة تجويد القرأن بنواكشوط
بقلم مصطفى.ق

فاز القارئ الجزائري عبد الله يوسف سعيدي مساء أمس في موريتانيا بالمرتبة الثانية في نهائي المسابقة الثالثة للقرأن الكريم وتجويده.

شارك فيها تسعة متسابقين من دول المغرب العربي وبعض الدول الإفريقية المجاورة، بالإضافة إلى البلد المضيف.

وقد تسلم القارئ يوسف سعيدي الجائزة في حفل أقيم سهرة أمس بقصر المؤتمرات بنواكشوط.

وقدرها خمسة ألاف وستون دولار، فيما عادت المرتبة الأولى للموريتاني أجه ولد بابي وقدرها 8 ألاف وخمس مائة دولار.

وعادت الجائزة الثالثة مناصفة للقارئين محمد لي من السينغال وجكيتى جالو من الكوت ديفوار.

كما شارك في المسابقة على مدى أربعة أيام تسعة من دول إسلامية إفريقية.

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