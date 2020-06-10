“القارة السمراء” تتجاوز الـ 200 ألف إصابة بـ”كورونا”

تعدّت حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” في القارة الإفريقية، اليوم الأربعاء، سقف الـ 200 ألف حالة مؤكّدة .

وقال الفرع الإفريقي في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على حسابه الرسمي في “تويتر” إن عدد حالات فيروس “كورونا” في إفريقيا بلغ 201157 إصابة مؤكدة.

مضيفا بأن حالات الوفاة وصلت إلى 5486 وفاة، فيما تعافى أكثر من 90 ألف مصاب من الوباء.

وتعدّ جنوب إفريقيا أول بلد من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت لوحدها 52991 إصابة، تليها مصر بـ 35444 حالة ونيجيريا بـ 13464 إصابة، ثم الجزائر بـ 10382 حالة وأخيرا غانا بـ 10201 مصاب.

ومن حيث عدد الضحايا، تتصدر مصر قائمة البلدان الإفريقية الأكثر تضررا بالوباء، حيث سجلت وفاة 1271 مصاب، تليها جنوب إفريقيا بـ 1162 وفاة ثم الجزائر بـ 724 وفاة، والسودان بـ 372 وفاة.