القارىء العفاسي يستعين بـ ميسي للرد على منتقديه

نشر القارئ والإمام الكويتي مشاري بن راشد العفاسي تغريدة عبر حسابه الرسمي على التويتر برده فيها على منتقديه بطريقته الخاصة.

وغرّد القارىء مشاري بن راشد العفاسي على منتقديه على طريقة اللاعب الاسطورة ليونيل ميسي خلال رده على احد لاعبين. عقب نهاية مباراة من كأس العالم التي أقيمت مؤخرا بدولة قطر اين توّجت الارجنتين بها .

واين كتب مشاري بن راشد العفاسي “صلِ على النبي ﷺ واذهب من هنا”، كما نشر فيديو للبرغوث ميسي عبر حسابه يقول لاحد اللعبين الهولنديين ” إذهب منها ايها الغبي.”

وجاء رد مشاري بن راشد العفاسي على منتقديه بهذه الطريقة بعد ان واثار جدلا واسعا في منصات التواصل الإجتماعي لنشره تغريدة النجم العالمي والأرجنتين ميسي يتنمنى فوزه بكأس العالم بعد خسارته أما السعودية

وكتب يومها العفاسي: “الآن وبعد خروج الصقور.. كل الأمنيات لهذا الأسطورة.. اللي فزنا عليه.. بأن يحمل كأس العالم.. يستاهل”.

ويعتبر مشاري بن راشد العفاسي قارىء إمام وواعظ ومنشد كويتي من مواليد 5 سبتمبر 1976 بالكويت. درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بكلية القرآن، متخصصًا في القرآن الكريم والتفسير.