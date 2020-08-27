القاصة زكية علال تحرز الجائزة التقديرية لجائزة عمار بلحسن للقصة

فن وثقافة
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القاصة زكية علال تحرز الجائزة التقديرية لجائزة عمار بلحسن للقصة
بقلم مصطفى.ق

أعلنت جمعية فسيلة الإبداع الثقافي المشرفة على سلسلة المقاهي الثقافية في برج بوعريريج أن لجنة التحكيم المشتركة في جائزة عمار بلحسن للإبداع القصصي منحت الجائزة التقديرية للقاصة زكية علال.

وتتكون جائزة عمار بلحسن للإبداع القصصي من ثلاثة فروع هي الجائزة التقديرية وتمنح لتجربة وازنة خارج الترشح لها وجائزة القصة القصيرة وجائزة القصة القصيرة جدا اللتين سيتم الإعلان عن الفائزين بهما يوم 5 سبتمبر الداخل.

وستحظى المجموعتان الفائزتان بطبعة جزائرية عربية مشتركة. مع تحويل قصتين منهما إلى فيلمين قصيرين.

يذكر أن الجائزة تقوم على الدينار الرمزي، رغم ذلك استقطبت 68 مشاركة؛ بالنظر إلى مصداقية الجهة المنظمة لها ووزن لجنتي تحكيمها.


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