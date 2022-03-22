القاصر سعيد شتوان: لم أتعرض للإغتصاب وتعرضت للتحرش في الحراك

إفتتحت عشية اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد قضية الطفل القاصر سعيد شتوان، المتابع فيها كل من المتهمين تاجديت محمد وخيمود نورالدين وخيمود طارق ورياحي مليك.

وخلال الجلسة، قال الطفل القاصر سعيد شتوان، بأنه لم يتعرض للإغتصاب، واعترف بأنه تعرض للتحرش عندما كان في الحراك.

وفيما يلي تصريحات القاصر أمام القاضي:

القاضي: أنت ضحية في قضية الحال ماذا تقول بخصوص الواقعة؟

ش.سعيد: أنا يوم الواقعة تم توقيفي من قبل عناصر الشرطة لانني كنت في الحراك. وبعد خروجي من مركز الشرطة كنت في حالة هيستيريا ووالدتي هي من أخبرت المتهمين لطلب مساعدتهم.

القاضي: هل كانت لديك معرفة شخصية مع المتهمين؟

ش.سعيد: لا. لا أعرفهم ولا تربطني أي علاقة شخصية معهم، أنا تعرفت عليهم صدفة في الحراك الشعبي. وبعدها تواصلت مع أحدهم المدعو (د.صهيب ) وأصبحت تربطني به علاقة سطحية لا غير. والكلمة التي قلتها في الفيديو الذي تم نشره عبر مواقع التوصل الاجتماعي بعد خروجي من مركز الشرطة كانت بلغة الشارع.

القاضي: ماذا تقول بخصوص واقعة الاغتصاب هل تعترف بها أم تنكرها؟

ش.سعيد: لا سيدي القاضي أنا لم أتعرض للإغتصاب ولكن تعرضت للتحرش عندما كنت في الحراك.

القاضي تسأل والدة الطفل( ش.سعيد): هل رفعت شكوى بخصوص القضية؟

والدة الطفل القاصر (س.ش): لا لم أرفع شكوى ضد المتهمين في قضية الحال. وأنا من طلبت منهم تسجيل فيديو بخصوص قضية إبني.

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