القاضي الداهية
القاضي الداهية
تزوج قاض على زوجته دون علمها، وكان يذهب لزوجته الثانية سرا. وقد شعرت الزوجة الأولى بتغير حال زوجها فشكّت أنه تزوج عليها.فذهبت إليه وسألته ولم يجبها، وأخبرها أنه مجرد أوهام ومن أنه ليس لها دليل. إلا أنه فكّر في حيلة ذكية كي يقنع زوجته الأولى بعدم زواجه من إمرأة ثانية( لأنها بدأت تنكّد عليه حياته) دون أن يكذب.
فذهب إلى زوجته الثانية وقال لها تعالي عند زوجتي الأولى وأطلبي مقابلتي كي تسألي عن مشكلتك مع زوجك الذي تشكّين أنه تزوج عليك…
وبعد صلاة العصر، ذهبت الزوجة الثانية إلى منزل الأولى وطلبت القاضي لسؤاله عن مشكلة مع زوجها، فأخذتها الأولى إلى زوجها القاضي وجلست معها.
القاضي الداهية
فقالت الزوجة الثانية: أنا أشكّ يا سيدي القاضي أنّ زوجي تزوج عليّ لكن ليس لديّ دليل.فقال القاضي: هي مجرد أوهام في راسك، وظنّ سيء والعياذ بالله.والدليل أنّ زوجتي تشعر بنفس إحساسك وهو ليس حقيقة، وأنا أقسم لك بالله العلي العظيم، لو كانت لي زوجة خارج هذا البيت فهي طالق ومحرمة عليّ.
فبكت زوجته الأولى وقامت وقبلت رأسه وقالت له: أقسم أنني لن أشكّ فيك بعد اليوم.
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وقفة…
ليس كل من تعلم الأحرف أتقن الكلام، فالجميع يكتب والقليل يقرأ والنادر يفهم.
من ساءت أخلاقه طاب فراقه، ومن حسنت خصاله طاب وصاله، فلا تقلل من شأن أحد لأن الكمال لله عز وجل، ولا تجاهر بعيب الناس وعيبك مدسوس.
ولتدرك أن من يدخل مداخل السوء يتهم، ومن يصاحب قرين السوء لا يسلم، ومن لا يحكم لجام فمه يندم، فأرقى الناس هو أقلهم حديثا عن الناسـ وأنقى الناس هو أحسنهم ظنا بالناس.
خطأ: أن تفقد نفسك ثم تقول أنا افتقدني كثيراً
خطأ:أن تبتعد عن الله وعن صلاتك ثم تبحث عن السعادة
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