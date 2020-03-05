القاضي: لايمكن إستدعاء بوتفليقة وشقيقه سعيد للمحاكمة في قضية امتيازات مصانع السيارات والتمويل الخفي

قال القاضي رئيس جلسة محاكمة أبرز رموز النظام السابق في قضية مايعرف الإمتيازات الممنوحة لمصانع السيارات والتمويل الخفي للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أنه لا يمكن استدعاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد للشهادة في هذه المحاكمة.

وأرجع رئيس الجلسة سبب عدم امكانية استدعاء سعيد بوتفليقة وشقيقه السعيد للإدلاء بشهادتهما في هذه المحاكمة لكونها محاكمة استئنافية أي على الدرجة الثانية وليست محاكمة ابتدائية وهو مايعتبر عائقا قانونيا.

وجاء تصريح القاضي بعد مطالبة محامي المتهم حمود شايد امين المال لحملة عبد العزيز بوتفليقة باستدعاء الرئيس الأسبق من أجل الإدلاء بشهادته في المحاكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن السعيد بوتفليقة حضر كشاهد أمام المحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد بأمر من القاضي بعد تمسك رجل الأعمال على حداد بإحضاره، لأن حضوره لم يؤثر بعد التزامه الصمت دون الإدلاء بأي كلام أو تصريح لهيئة المحكمة.