القاضي للمتهم: “أنت كنت ترتدي قبعة عسكرية وتنكر..!” 

حاول أحد المتهمين المتابعين في جريمة قتل جمال بن اسماعيل نفي علاقته بالوقائع المنسوبة إليه. خلال مثوله للمحاكمة أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء.

غير أن مواجهة القاضي له بالصور الملتقطة من مسرح الجريمة، التي كشفت أنه كان يرتدي قبعة عسكرية ومتواجد ضمن الحشود المحرضة على قتل والتنكيل بجثة المرحوم . الأمر الذي وضع المتهم أمام الأمر الواقع.

وهذا هو الحوار الذي جرى بين المتهم ورئيس الجلسة.

القاضي: أنت كنت في مسرح الجريمة وترتدي قبعة عسكرية.

المتهم: نعم أنا الذي كنت أضع على رأسي قبعة عسكرية.

القاضي: تعال إليّ تمعن في الصورة، هذا أنت تُنكر أنك شاركت في تحريض القتلة، لكن أنظر في الصورة هاته “أنت ياك ماشي جن أنت من الإنس”. نفس الصورة التي تنكر تواجدك هي هذه الصورة نفسها لا تحاول أن تنكر والقبعة هي نفسها.

المتهم: نعم لكن لم أحرض المجرمين على قتل الضحية.