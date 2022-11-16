القاضي للمتهم: أنت معترف أنك صوّرت جثة المرحوم متفحّمة

تراجع المتهم الموقوف “ح.يوسف” خلال مثوله للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء اليوم الاربعاء. عن أقواله التي أدلى بها خلال مجريات التحقيق، أين اعترف بأنه قام بتصوير جثة المغدور جمال بن سماعيل .متفحمة بعد تعريضها للحرق بساحة عبان رمضان وسط مدينة أربعاء ناثيراثن بتيزي وزو. قبل أن يواجهه النائب العام بتصريحاته حرفيا. والتي اعتبرها ذات الهيئة القضائية أنها اعتراف صريح بمشاركته في جريمة القتل الفظيعة.

القاضي: ماذا قمت ؟

المتهم : كنت اونفاس لسونلغاز

القاضي:كاين واحد معاك في فيديو ؟

القاضي :وهذا “قوادري طاهر” هل تعرف أنه شارك في قتل الضحية

المتهم: الفيديو حقيقة لي وقوادري صرح أنه شارك في قتل الضحية.

القاضي: لأنه هو متورط في الحرائق .

المتهم : لا أتذكر.

القاضي هل كنت في مسرح الجريمة هل اقتحمت مركز الأمن

المتهم : لم أكن هناك يوم الحادثة انا مانقدرش ندخل مقر الأمن لديه حرمة

كما سأله النائب العام : أنت في الفيديو تقول انكم امسكتوا الضحية السيد لي حرق راهم قتلتوه .

المتهم : انا قلت على حساب واش قالو أنا لم أكن هناك .

النائب العام: أنت رحت لوسط المدينة ؟

المتهم : لم استطع الاقتراب لم أجد شيئا.

كما سأله القاضي: أنت سمعت أنه حرقوه ونكلوا بالجثة …

المتهم: لم أكن هناك “ماكانش لي ماسمعش بيها”.

كما سأله النائب العام: التصريح هذا أنت قلت على مستوى الساحة التي كانت فيها الجثة لمحت فتاة نبيلة مروان ” متهمة في القضية”. وهي تردد سيحرق عند ربي وليس فقط في الدنيا وانها سوف تتوجه إلى إقامة الدولة لتفجير نفسها ؟

المتهم: لم أصرح بهذا أبدا.