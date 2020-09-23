القاضي ليوسفي.. أنت قاومت حقيقة لكن كان عليك أن تستقيل

رد رئيس القاضي خلال محاكمة مراد عولمي صاحب مجمع سوفاك على وزير الصناعة الأسبق بعد نفيه كل التهم الموجهة إليه، قائلا له “صحيح أنت قاومت يا يوسفي لكن كان عليك أن تستقيل”

وأضاف قاضي الجلسة ” وصلك ملف تدرسه تحيله على اللجنة ادا مرفوض يعمل صاحب الملف طعن والملف يحال على مجلس الدولة.

ولمح القاضي إلى الي الإجراءات التى لم تكن تعمل بها الوزارة وأضاف القاضي “لو عملت بهده الإجراءات لن يحاسبك أحد”

وكما واصل رئيس الجلسة سرده للمعطيات القضية قائلا ” مجمع سوفاك أكثر من 6250مليار واردات من دون أي تصدير”.

من جهته نفى يوسفي أن يكون قد منح أي اعتماد نهائي لأي وكيل سيارات، مؤكدا بأن المجلس الوطني للاستثمار هو من منح الموافقة لمباشرة الاستثمارات”.