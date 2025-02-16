القاعة البيضاوية تحتضن الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو

تحتضن الجزائر الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو، بالقاعة البيضاوية التاعبة لمركب “محمد بوضياف”، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 فيفري الجاري.

وستخصص هذه الدورة الإفرقية المفتوحة للجيدو، حسب (و.أ.ج)، لثلاثة فئات، الأشبال، الأواسط، والأكابر لصنفي (رجال، وسيدات).

وبرمج اليوم الأول من هذه المنافسة، لفئة الأواسط، فيما تتواصل المنافسة في يومها الثاني، مع فئة الأشبال.

أما اليوم الثالث، والرابع، من هذه الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو، سيخصص لفئة الأكابر (رجال، وسيدات).