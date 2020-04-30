القاعدة الجوية ببوفاريك.. الجزائر ترسل مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين

أرسلت الجزائر، ظهر اليوم الخميس، مساعدات إنسانية لفائدة اللاجئين الصحراويين انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك.

قام الهلال الأحمر الجزائري بإرسال شحنات من المساعدات الإنسانية لفائدة اللاجئين الصحراويين، متمثلة في 154 طنا من مختلف المواد الاستهلاكية وما يزيد عن 200 ألف وحدة من المواد الصيدلانية.

العملية اشرفت عليها كل من وزيرة التضامن والأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس.

بالإضافة إلى سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر.

حيث أكد السفير، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، “هذه الالتفافة التضامنية ليست بالأمر الغريب على الجزائر، فهذه المساعدات ليست الأولى التي يتم إرسالها للشعب الصحراوي الذي يعتز بروابط الأخوة والجوار التي تجمعه بنظيره الجزائري”.

كما ثمن تضامن الجزائر”الدائم” مع القضية الصحراوية، وهي التي لطالما كانت “قلعة حصينة للمظلومين و للمستضعفين، جيشا و شعبا، عودانا على التواجد دوما لمواجهة الكوارث مهما كانت طبيعتها”، يضيف السفير الصحروي.