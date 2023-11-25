القاعدة اللوجستية بجيجل تحتضن تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا

احتضنت القاعدة اللوجستية لقدرة إقليم شمال إفريقيا بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، مجريات تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا تحت عنوان “سلام شمال إفريقيا 02″، في الفترة الممتدة من 18 إلى 25 نوفمبر 2023 .

ويأتي ذلك، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تعزيز الجاهزية العملياتية لقدرة إقليم شمال إفريقيا. وبغرض الرفع من قدرات التخطيط المشترك بين مكونات القدرة.

وأشرف على مراسم انطلاق تنفيذ التمرين، يوم 23 نوفمبر 2023، اللواء بلقاسم حسنات رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

وحضر المراسم، الأمين التنفيذي لقدرة شمال إفريقيا أحمد أحميدة التاجوري. بالإضافة إلى أعضاء من مفوضية الإتحاد الإفريقي وكذا إطارات من الناحية العسكرية الخامسة.

وعرف التمرين مشاركة وفود من الدول الأعضاء ضمن قدرة إقليم شمال إفريقيا ممثلة في الجزائر، مصر، ليبيا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ومر التمرين، وفق مراحل عدة، بدءاً بالتخطيط والتحضير إلى مرحلة التنفيذ. وهي المراحل التي اتسمت في مجملها بالتنسيق العالي المستوى بين الأطقم والوفود المشاركة. سيما في شقها المتعلق بالتخطيط المشترك بين مكونات قدرة إقليم شمال إفريقيا. وكذا ممارسة القيادة والسيطرة بين القادة والمرؤوسين.

وكان تمرين مركز القيادة لقدرة شمال إفريقيا، فرصة لتعزيز خبرات التخطيط لضباط وإطارات القدرة.

بالإضافة إلى الإلمام بالإجراءات القانونية والعملياتية أثناء نشر بعثات دعم السلام المفوضة من قبل الإتحاد الإفريقي. مما يمكنها من تأدية المهام المتعلقة بفرض الأمن والسلم بالقارة الإفريقية على الوجه الأمثل.