القانون الأساسي لقطاع التربية.. الإنطلاق في دراسة الإقتراحات والملاحظات

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن الإنطلاق في دراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية، حول القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وبالنظام التعويضي.

وحسب بيان للوزارة، ستباشر الدراسة والتدقيق في الملاحظات والاقتراحات المقدمة من طرف المنظمات النقابية ابتداء من تاريخ اليوم السبت، لتستمر إلى غاية أوّل أفريل 2025.

هذا وأشادت الوزارة، بالإنخراط الإيجابي لجميع المنظمات النقابية المعنية في الآلية المعتمدة للتشاور. وعلى التزامها بتقديم المقترحات في الآجال المحدّدة. حيث تمّ استلام مقترحات 28 منظمة نقابية.

هذا وستقوم الوزارة، بدعوة المنظمات النقابية إبتداء من يوم الأحد 6 أفريل 2025 وفق رزنامة محدّدة يُعلن عنها بتاريخ أوّل أفريل 2025. لعقد جلسات ثنائية حول النقاط المدرجة.

كما سيتم عقد جلسة عامة مباشرة بعد الانتهاء من الجلسات الثنائية، حسب بيان الوزارة.