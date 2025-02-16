القانون الأساسي والنظام التعويضي.. سعداوي يتلقى اقترحات الاتحادية الوطنية لعمال التربية

استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء اليوم الأحد، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لهذا الغرض.

ويأتي هذا مواصلة لسلسلة اللقاءات المخصصة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.

وحسب بيان الوزارة، فقد طرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها وركّزت على ما يأتي:

- مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين،

– توحيد التصنيف والإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط وإعادة النظر في منحة المسؤولية،

– تثمين الشهادات والخبرة المهنية لكافة الأسلاك،

– إعادة النظر في النظام التأديبي بما يضمن حماية الحقوق المهنية وضمان إجراءات تأديبية عادلة ومنصفة.