القانون الأساسي والنظام التعويضي.. وزير التربية يتلقى اقتراحات مسؤولي نقابتين

استقبل وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, اليوم الأحد, كل من الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية, و رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية, وذلك في إطار تلقي اقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة حول القانون الأساسي والنظام التعويضي للقطاع, حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر, أن سعداوي استقبل الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية, بحضور رئيس ديوان الوزارة المشرف على اللجنة المنصبة لتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون

الأساسي, والنظام التعويضي, وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.

وفي هذا الصدد -يضيف البيان– “طرحت ذات المنظمة النقابية ملاحظاتها واقتراحاتها, حيث ركزت على الإدماج الآلي في الرتب دون قيد أو شرط, وتطبيق أحكام الإدماج في القانون الأساسي لمدة خمس سنوات و توحيد التصنيف لكل الرتب”.

كما تم اقتراح “تسوية وضعية مفتشي التعليم الابتدائي (تخصص التغذية المدرسية ومستشاري التغذية المدرسية, وإدماج كل مفتشي التعليم المتوسط قيد الخدمة خارج التصنيف (خ. ص. 1), إلى جانب تعزيز مكانة مديري المؤسسات التعليمية للمراحل الثلاث ومراجعة النظام التأديبي”.

واستقبل سعداوي في نفس الإطار, رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية (النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية), حيث ركزت ذات المنظمة النقابية على “ضرورة مراجعة الاختلالات الموجودة في القانون

الأساسي وتضمينه سلك المصالح الاقتصادية, وفتح آفاق الترقية لهم واستفادتهم من منحة الصندوق, مع إدماج المستشارين المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في سلك النظار”.

وشملت المقترحات “تثمين الخبرة المهنية والشهادات لسلك المشرفين التربويين وأعوان المخابر وفتح آفاق الترقية لهم, وضرورة فتح النقاش حول القانونين الأساسيين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين, مع الإسراع في إصدار النصوص

التطبيقية وإعادة النظر في النظام التأديبي”, وفقا لنفس المصدر.