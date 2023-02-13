قناة النهار القانون النقدي المصرفي..أي فائدة على المواطن والمستثمر ؟ بقلم قناة النهار نشر في 13 فيفري 2023 - 16:34 شارك غرِّد أرسل 150 0 القانون النقدي المصرفي..أي فائدة على المواطن والمستثمر ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/FHNhE اقرأ أيضا بسكرة : بعد موجة البرد الأخيرة..تحويل قائمة المطاعم للأكلات التقليدية قناة النهار 24 جانفي "بوقرة :" اللاعبون خاوة خاوة في الميدان.. ونديرو كلش باش نفرحو الشعب قناة النهار 03 فيفري الجماهير الجزائرية تساعد في تنظيف مدرجات ملعب نيلسون مانديلا بعد المباراة أمام كوت ديفوار قناة النهار 27 جانفي صريح جدا / باتنة: ثقافة إمتلاك جهاز كاشف التسرب الغازي في بيوت الجزائريين قناة النهار 11 فيفري صريح جدا : غضب وإستياء المواطنين من سـ.رقة الكوابل النحاسية والبالوعات بسعيدة قناة النهار 01 فيفري لأول مرة.. إنشاء ووضع خلية لمتابعة مختلف الأحداث قناة النهار 31 جانفي تيارت .. وزير النقل يعطي إشارة إنطلاق حيز الخدمة خط فرندة وسعيدة قناة النهار 29 جانفي إستمرار تساقط الثلوج و الأمطار الغزيرة مع أجواء جد باردة بهذه المناطق قناة النهار 28 جانفي وزير الداخلية : العالم كله إنبهر واشاد بتدخلاتكم..رفعتم الرّاية الوطنية في ظروف جد صعبة قناة النهار 13 فيفري انتعاش تجارة الأغطية والأفرشة والملابس الشتوية بسبب موجة البرد الأخيرة قناة النهار 30 جانفي