القانون الأساسي والنظام التعويضي : وزارة التربية تواصل لقاءاتها مع ممثلي النقابات

واصلت وزارة التربية الوطنية لقاءاتها المفتوحة لمدة أسبوع مع ممثلي نقابات فئة موظفي القطاع، في إطار اجتماعاتها حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.

وأوضح بيان لوزارة التربية أن هذه اللقاءات تأتي مواصلةً لسلسة جلسات دراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حسب الرزنامة المعلن عنها سابقا.

وأشرف رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع. صبيحة يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بالمرادية بالجزائر العاصمة. على “انطلاق جلسة العمل مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية”.

وأضاف ذات المصدر أن رئيس اللجنة أكد على “ضرورة خروج النقابات المعنية بمقترحات توافقية حول هذه الفئة”، مشيرا إلى أن “أشغال اللجنة تبقى مفتوحة لمدة أسبوع. حتى يتسنى لهم استكمال العمل”.

وكانت الوزارة قد لفتت في وقت سابق إلى أنه “تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي”. مشيرة إلى أنه “يمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة”.

كما أبرزت أنه “في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة يتم تقديم الرزنامة ربحا للوقت” وكانت وزارة التربية، قد أعلنت في بيان لها يوم 3 أفريل الفارط. عن استئناف جلسات النقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.والتي ستكون حسب “ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين. المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.