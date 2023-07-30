القبض على أب جزائري في فرنسا حاول اختطاف أبناءه

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على جزائري، بموجب مذكرة توقيف أوروبية، في مانريسا في كاتالونيا. كان قد أخذ قسراً أطفاله الثلاثة الذين تبلغ أعمارهم 10 أشهر، 3 سنوات، 5 سنوات.

وحسب الإعلام الفرنسي، فقد صدر بحق هذا الأب الجزائري مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن الشرطة الفرنسية.

كما أشار الاعلام الفرنسي، فقد تم أخذ طفله الأصغر بالقوة، وهو تحت رعاية الخدمات الاجتماعية. كما قام باختطاف اثنين من أكبر أبناءه كانا خاضعين لتدبير رعاية التبني.

واكتشفت السلطات الفرنسية بعد ذلك أن الأب ينوي الذهاب إلى الجزائر مع أطفاله حتى لا يفقد الوصاية عليهم.

في 20 جويلية، أطلقت الشرطة الفرنسية إنذارًا عاجلاً بشأن احتمال وجود هارب في كاتالونيا. وسرعان ما قرر هذا الأخير استخدام هوية مزورة للحصول على وثائق رسمية لأطفاله حتى يتمكن من السفر معهم.

وتمكن المحققون من تحديد مكانه في بلدة مانريسا وفي غضون ساعات تمكنوا من العثور على عنوانه الدقيق.

عندما سأله العملاء عن مكان أطفاله، حاول ب المراوغة، وقدم روايات مختلفة. حتى سمعت الشرطة أصوات أطفال من خلف الباب.

أخيرًا، سمح الأب للشرطة بدخول الشقة، أين ألقي القبض عليه وعهد إلى القُصّر الثلاثة بخدمات حماية الطفل.

في 22 جويلية، مثل هذا الجزائري أمام المحكمة. وتم الإفراج عنه بانتظار إجراءات أخرى. فيما تمت مصادرة جواز سفره ومُنع من مغادرة الإقليم.