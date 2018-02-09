القبض على أخطر عناصر “داعش” في سوريا

أسر مقاتلون أكراد، بريطانيين من مسلحي تنظيم داعش معروفين بدورهما في تعذيب وقتل رهائن غربيين.

ويعرف أن الأسيرين من بين مجموعة من أربعة مسلحين معروفة باسم “بيتلز” بسبب لكنتهم البريطانية، وهما ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ.

وقد صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن كوتي كان حارسا لمجموعة “بيتلز” ورجحت مشاركته في إعدامات الجماعة وأساليبها الاستثنائية في التعذيب بوحشية بما في ذلك الصعق الكهربائي والإيهام بالغرق”.

وأضافت أن كوتي كان يقوم أيضا بتجنيد مقاتلين وكان مسؤولا عن تجنيد عدد من البريطانيين للانضمام إلى التنظيم المتشدد.

وأشهر أفراد مجموعة “بيتلز” هو محمد إموازي الذي يعرف باسم الجهادي جون وظهر في عدد من فيديوهات التنظيم وهو يقطع رؤوس رهائن.