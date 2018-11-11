القبض على أفراد عصابة سرقة المواشي بالبليدة وإعادة بيعها في المدية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشبلي من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من شخصين مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 25-38 سنة.

تعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها صاحب المواشي وهذا بتعرضه إلى سرقة 11 رأس من الغنم من داخل الزريبة الواقعة أمام منزله ببلدية الشبلي.

حيث صرح الضحية أنه في نفس اليوم على الساعة السادسة صباحا عند تفقده للأغنام تفاجأ بتعرضه للسرقة من طرف مجهولين.

على اثر هذا تم وضع خطة أمنية محكمة وتكثيف الأبحاث ونشر عنصر الإستعلامات في نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا تلقت الفرقة الإقليمية بالشبلي مكالمة هاتفية من طرف قاعة العمليات بالمجموعة.

مفادها إلقاء القبض على شخصين ورؤوس من الأغنام بالبرواقية المدية ومن المحتمل أن يكونان المشكوك فيهما.

على الفور تم تمديد الإختصاص والتنقل إلى عين المكان مع إصطحاب الضحية للتعرف على أغنامه.

وفعلا تعرف الضحية على أغنامه على الفور تم استلام المشتبه فيهما ورؤوس الأغنام والمركبة التي إستعملت في الجريمة.

أين تم إقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداعهم بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل البليدة.