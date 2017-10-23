القبض على إرهابية ستينية في جيجل

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القبض على إرهابية ستينية في جيجل
بقلم أمينة لعلالي

تمكنت عناصر للجيش القبض على الـ إرهابية “ح. شريفة” بجيجل البالغة من العمر 69 سنة، زوجة الارهابي المقضي عليه “ب.اسماعيل”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني الإرهابية هي والدة الارهابيين “ب. عثمان” و”ب. سعيد” المقضي عليهما أيضا.

وأضاف المصدر أن الارهابية كانت قد التحقت بالجماعات الارهابية سنة 1996.

للإشارة العملية النوعية مكنت من القضاء على إرهابيين، تم تحديد هويتهما، ويتعلق الأمر بكل من “ب. بوجعفر” و”ب.سعيد” المكنى “أبو زكرياء”.

 من جهة أخرى، تم التعرف على هوية الإرهابي الذي تم القبض عليه، يوم أمس بجيجل.

 ويتعلق الأمر بالمسمى “ز.عبد الهادي” المكنى “عبد الرحيم”، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 1995.

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