القبض على إرهابيين بمنطقة بابار ولاية خنشلة

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس القبض على الإرهابيين “د. عبد المالك” و”ب. الهادي” بمنطقة بوجلباني، بلدية بابار، ولاية خنشلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية التي لاتزال متواصلة، مكنت أيضا من توقيف عنصري دعم.

كما حجزت مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المواد الغذائية وأغراض مختلفة.

وفي سياق متصل ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست مركبة رباعية الدف.

كما حجزت مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة تقدر بـ 348 طلقة من مختلف العيارات.

وأضاف البيان، أنه تم كشف مخزنين وشريط للذخيرة.

من جهة أخرى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمنطقة كدية الحبالات، بلدية واد الزهور، ولاية سكيكدة مخبأ للإرهابيين.

ويحتوي المخبأ على معدات ومواد تدخل في إعداد المتفجرات وأغراض أخرى.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست سبعة أشخاص وحجزت أربع مولدات كهربائية.

بالإضافة إلى أربعة مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ 52 شخصا بكل من وهران وعين تموشنت، في حين تم توقيف 12 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين أميناس وبسكرة.