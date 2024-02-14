القبض على إرهابي وآخران يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية

سلّم الإرهابيان المسميان “أ. طاهر” و”ت. سيد أحمد” نفسيهما للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة. وبحوزتهما مسدسين(02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

كما تم توقيف الإرهابي المسمى “ك. أحمد” بنفس الناحية العسكرية. حيث كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية بالساحل.

في نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (22) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 13 فيفري 2024، عديد العمليات. التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة. والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.