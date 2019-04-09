القبض على إمرأة تورطت في سرقة مركبة “طاكسي” بالقصر في بجاية

تمكن عناصر الشرطة، التابعين لأمن دائرة القصر، بأمن بجاية، خلال الأسبوع الفارط، من القبض على سارقة مركبة “طاكسي”، بالطريق الوطني رقم 26 بالقصر.

تفاصيل القضية جاءت بعد تلقي مصالح الأمن، في ساعة متأخرة من الليل، لنداء على الرقم الأخضر للأمن الوطني.

جاء في النداء، تعرض سائق سيارة أجرة إلى سرقة مركبته، من طرف إمرأة على مستوى الطريق الوطني 26 بإتجاه القصر.

على إثرها تم أخذ جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة، وتشكيل نقطة تفتيش ومراقبة على مستوى مدخل المدينة.

وكللت العملية بنجاح، بتوقيف المركبة المسروقة، بعدما حاولت سائقتها الفرار، و تغيير الاتجاه نحو الطريق المؤذي إلى مدينة أميزور، عبر الطريق الوطني 75، وذلك بعد مشاهدتها لعناصر الأمن رافضة الامتثال لأمر التوقف.

وبعد ملاحقة المشتبه فيها، تخلت عن المركبة وحاولة الهروب والإختباء، داخل قناة لصرف المياه.

وبعد تطويق المكان وبحنكة واحترافية عناصر الأمن، تم القبض على المشتبه فيها واقتيادها إلى مركز الأمن.

و يتعلق الأمر بالمسماة “ق س” ، 23 سنة، متزوجة وأم لـطفلين، ومقيمة بمدينة صدوق.

ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيها، وتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة.