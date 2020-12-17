ألقت مفرزة الجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، القبض على الإرهابي الخطير رزقان أحسن بالقرب من بلدية العنصر في جيجل.

وتمكنت مفرزة للجيش خلال عملية تطويق بتامنجار، بالقرب من بلدية العنصر بجيجل، أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير.

يأتي هذا في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط بمنطقة واد بوعايش قرب بلدية العنصر بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة.

والتحق الإرهابي المسمى “رزقان أحسن” المدعو “أبو الدحداح” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994.

وأفضت العملية إلى استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، فقد قضت مفرزة للجيش بتاريخ 1 ديسمبر على ثلاثة إرهابيين.

وضبطت ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وتأتي العملية لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب.