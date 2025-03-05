تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من إلقاء القبض على الإرهابي المبحوث عنه “مالاوي الطاهر” بتمنراست واسترجاع قاذف صاروخي من نوع 7-RPG.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 26 فيفري إلى 04 مارس 2025. تم إلقاء القبض على الإرهابي المبحوث عنه “مالاوي الطاهر” وإسترجاع قاذف (1) صاروخي من نوع7 RPG-. ومسدسين (2) رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وبندقية (1) رشاشة، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

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