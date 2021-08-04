القبض على الإرهابي ب.بن محمد المدعو “عبد المالك” في برج باجي مختار

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 جويلية إلى 3 أوت 2021 عديد العمليات. التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا.

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي “ب. بن محمد” المدعو “عبد المالك” بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار/ن.ع.6. الإرهابي الذي كان قد التحق سنة 2017 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل. وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و3 مخازن ذخيرة مملوءة.

كما كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتفتيش ببلدية دوار الماء، ولاية الوادي، مخبأ. يحتوي على 40 حشوة دافعة خاصة بقذائف المدفعية و1957 طلقة ذخيرة من مختلف العيارات. و408 مفجر خاص بالألغام والقنابل اليدوية. بالإضافة إلى مجموعة أجزاء ومخازن وسلاسل ذخيرة خاصة بأسلحة مختلفة وأجهزة اتصال.