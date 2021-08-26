القبض على الإرهابي “لعور فهيم” في جيجل

ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح أمس الأربعاء. القبض على الإرهابي الخطير “لعور فهيم” المدعو “نعيم”، على إثر عملية بحث وتمشيط بجبل مسعادة بالميلية، في جيجل.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، التحق الإرهابي بالجماعات الإرهابية سنة 1994 كممرض للمجرمين.

وأضاف البيان، إن العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع “كلاشنيكوف” “الأول كان بحوزة الإرهابي والثاني تم ضبطه بعد استغلاله”. وكذا 4 مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة ميدان.

بالإضافة إلى استرجاع مبلغ مالي يُقدر بـ 5000 أورو و110.000 دينار جزائري، وحقيبة ظهر بها أغراض متنوعة.

كما تم خلال هذه العملية، تدمير مخبأ يحتوي على ألبسة ومواد غذائية وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية.

وتأتي هذه العملية التي لا تزال متواصلة، لتضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، والتي تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث آفة الإرهاب، حفاظا على سلامة وأمن البلاد، يضيف البيان.

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